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РИА Новости

Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов

21:00 30.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сожалеет, что Владимир Бортко от КПРФ снимает свою кандидатуру с выборов губернатора города.
Ранее в пятницу в ходе предвыборных дебатов Бортко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга.
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"Ворох проблем достался городу, и этот ворох проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого нужно иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца. А это жаль", - сказал Беглов в ходе дебатов.
Он также заявил, что готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями.
"Я готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями, готов слушать их конструктивные предложения, готов к тому, чтобы их предложения включать в бюджет. Давайте вместе работать. И не важно, кем ты работаешь в этом городе – губернатором, депутатом Законодательного собрания, депутатом местного самоуправления или депутатом Государственной думы. Важно, что ты любишь этот город. Важно, что ты готов работать совместно в общегородской команде, совместно с жителями города", - отметил врио губернатора.
В предвыборных дебатах в пятницу также принимали участие кандидаты в губернаторы Петербурга: Надежда Тихонова (Справедливая Россия), Михаил Амосов (Гражданская платформа).
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Владимир БорткоАлександр БегловРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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