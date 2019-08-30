Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сожалеет, что Владимир Бортко от КПРФ снимает свою кандидатуру с выборов губернатора города.

Ранее в пятницу в ходе предвыборных дебатов Бортко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга.

"Ворох проблем достался городу, и этот ворох проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого нужно иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца. А это жаль", - сказал Беглов в ходе дебатов.

Он также заявил, что готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями.

"Я готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями, готов слушать их конструктивные предложения, готов к тому, чтобы их предложения включать в бюджет. Давайте вместе работать. И не важно, кем ты работаешь в этом городе – губернатором, депутатом Законодательного собрания, депутатом местного самоуправления или депутатом Государственной думы. Важно, что ты любишь этот город. Важно, что ты готов работать совместно в общегородской команде, совместно с жителями города", - отметил врио губернатора.

В предвыборных дебатах в пятницу также принимали участие кандидаты в губернаторы Петербурга: Надежда Тихонова (Справедливая Россия), Михаил Амосов (Гражданская платформа).