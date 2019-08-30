Зеленский предложил переименовать Генпрокуратуру в офис генпрокурора

Также предлагается уменьшить максимальное число работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек, при этом планируется повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (с около 950 долларов до около 1,2 тысячи долларов) для трудоспособных лиц и установить ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года.