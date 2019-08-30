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РИА Новости

Зеленский предложил переименовать Генпрокуратуру в офис генпрокурора

20:56 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает переименовать Генпрокуратуру в офис генерального прокуратора и ликвидировать военные прокуратуры, соответствующий законопроект опубликован в пятницу на сайте парламента.
Согласно пояснительной записке, вместо действующей структуры органов прокуратуры предлагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру в виде: офис генерального прокурора (вместо Генпрокуратуры), областные прокуратуры (вместо региональных), окружные прокуратуры (вместо местных).
Кроме того, предлагается ликвидировать военные прокуратуры, но установить право генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры.
Также предлагается уменьшить максимальное число работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек, при этом планируется повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (с около 950 долларов до около 1,2 тысячи долларов) для трудоспособных лиц и установить ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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