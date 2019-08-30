Бойко сравнил первое заседание новой Рады с шоу

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает, что первое заседание Верховной рады Украины девятого созыва было похоже на шоу.

Первое заседание новой Верховной рады прошло в четверг и длилось более 16 часов: депутаты избрали руководство парламента, сформировали фракции, назначили новое правительство и одобрили в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности. Ранее Бойко заявил, что его партия разочарована выступлением Алексея Гончарука и не поддерживает его назначение на должность премьер-министра Украины.

"Мне кажется, что это продолжение шоу. То есть мы вчера наблюдали реальное шоу в формате заседания Верховного совета, в котором принимали участие как от "Слуги народа", так и от других фракций, которое закончилось абсолютно легкомысленным утверждением состава правительства", - сказал Бойко в пятницу в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его мнению, невозможно считать серьезным утверждение министров, которых не знают фракции, в том числе пропрезидентская "Слуга народа".

"Их (министров - ред.) анкеты раздали за 10 минут до голосования. То есть абсолютно легкомысленный подход к формированию важного исполнительного органа власти. И, соответственно, я считаю: мало что состав там проблематичный, люди абсолютно случайные, не имеющие жизненного управленческого опыта, но сама процедура вызывает большой вопрос", - добавил оппозиционный депутат.