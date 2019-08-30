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РИА Новости

Бойко сравнил первое заседание новой Рады с шоу

20:39 30.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает, что первое заседание Верховной рады Украины девятого созыва было похоже на шоу.
Первое заседание новой Верховной рады прошло в четверг и длилось более 16 часов: депутаты избрали руководство парламента, сформировали фракции, назначили новое правительство и одобрили в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности. Ранее Бойко заявил, что его партия разочарована выступлением Алексея Гончарука и не поддерживает его назначение на должность премьер-министра Украины.
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"Мне кажется, что это продолжение шоу. То есть мы вчера наблюдали реальное шоу в формате заседания Верховного совета, в котором принимали участие как от "Слуги народа", так и от других фракций, которое закончилось абсолютно легкомысленным утверждением состава правительства", - сказал Бойко в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, невозможно считать серьезным утверждение министров, которых не знают фракции, в том числе пропрезидентская "Слуга народа".
"Их (министров - ред.) анкеты раздали за 10 минут до голосования. То есть абсолютно легкомысленный подход к формированию важного исполнительного органа власти. И, соответственно, я считаю: мало что состав там проблематичный, люди абсолютно случайные, не имеющие жизненного управленческого опыта, но сама процедура вызывает большой вопрос", - добавил оппозиционный депутат.
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата, а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
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