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РИА Новости

Росрыболовство разработает программу по повышению рыбопродуктивности Волги

19:49 30.08.2019 (обновлено: 20:15 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинВ Госдуме рассказали о необходимости восстановления популяции щуки
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© РИА Новости / Владимир Вяткин
АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Минприроды предлагает дополнить федеральный проект "Оздоровление Волги" программой повышения рыбопродуктивности, ее разработкой в настоящее время занимается Росрыболовство, сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
"Специально остановлюсь на социальных аспектах для Волги. Первое - это повышение рыбопродуктивности, о чем постоянно говорят люди. Мы предлагаем дополнить федеральный проект такой программой, Росрыболовством она готовится, ожидаем ее рассмотрения в ближайшее время", - сказал Кобылкин на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
Еще одно направление работы, по словам Кобылкина, связано с созданием защитных лесов по берегам Волги.
"Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади 3 тысячи гектаров, финансирование оценивается в 2 миллиарда рублей", - отметил он.
Кобылкин сообщил, что в Татарстане готовы приступить к этой работе уже в будущем году, и попросил руководителей других регионов "также внимательно отнестись к этой инициативе".
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