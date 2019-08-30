Росрыболовство разработает программу по повышению рыбопродуктивности Волги

"Специально остановлюсь на социальных аспектах для Волги. Первое - это повышение рыбопродуктивности, о чем постоянно говорят люди. Мы предлагаем дополнить федеральный проект такой программой, Росрыболовством она готовится, ожидаем ее рассмотрения в ближайшее время", - сказал Кобылкин на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.