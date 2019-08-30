Росрыболовство разработает программу по повышению рыбопродуктивности Волги

АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Минприроды предлагает дополнить федеральный проект "Оздоровление Волги" программой повышения рыбопродуктивности, ее разработкой в настоящее время занимается Росрыболовство, сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
"Специально остановлюсь на социальных аспектах для Волги. Первое - это повышение рыбопродуктивности, о чем постоянно говорят люди. Мы предлагаем дополнить федеральный проект такой программой, Росрыболовством она готовится, ожидаем ее рассмотрения в ближайшее время", - сказал Кобылкин на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
Еще одно направление работы, по словам Кобылкина, связано с созданием защитных лесов по берегам Волги.
"Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади 3 тысячи гектаров, финансирование оценивается в 2 миллиарда рублей", - отметил он.
Кобылкин сообщил, что в Татарстане готовы приступить к этой работе уже в будущем году, и попросил руководителей других регионов "также внимательно отнестись к этой инициативе".