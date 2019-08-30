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РИА Новости

Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы

19:34 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает лишать депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование, соответствующие изменения в конституцию он предлагает принять Верховной раде.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается усовершенствовать перечень оснований и отдельные элементы механизма досрочного прекращения полномочий депутатов Рады Украины.
В частности, предлагается прописать такое новое основание досрочного прекращения полномочий депутата, как объявление умершим.
"В случае смерти народного депутата Украины его полномочия прекращаются со дня смерти, заверенной свидетельством о смерти, без принятия решения Верховной радой Украины. В случае объявления народного депутата Украины умершим его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда", - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается лишать мандата за неперсональное голосование в Верховной раде. Журналисты часто фиксировали факты неперсонального голосования депутатами предыдущих созывов парламента, когда один депутат голосовал одновременно карточками своих коллег.
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"Полномочия народного депутата прекращаются в случае... установление судом факта неперсонального голосования народным депутатом Украины в Верховной раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставления народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины", - говорится в проекте закона. Мандат депутата будет аннулирован с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта.
Президент также предлагает лишать депутатов мандата "за отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета Верховной рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии".
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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