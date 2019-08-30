Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании

"Bonhams выставит на продажу на автомобильном аукционе Goodwood Revival 14 сентября в субботу грузовик весом 17 тонн, покрытый граффити художником Бэнкси", - говорится в сообщении аукционного дома.

Отмечается, что автомобиль Volvo FL6, названный Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We'll Be in Charge), представляет собой "самую большую работу, которую когда-либо создавал Бэнкси". По данным аукциона, художник расписал его в 2000 году. Рисунками покрыто 80 квадратных метров грузовика. Оценочная стоимость лота, как подчеркивает аукцион, "отражает значимость работы". Грузовик имеет сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") – органа, подтверждающего авторство Бэнкси.

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.