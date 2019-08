Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании

Отмечается, что автомобиль Volvo FL6, названный Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We'll Be in Charge), представляет собой "самую большую работу, которую когда-либо создавал Бэнкси". По данным аукциона, художник расписал его в 2000 году. Рисунками покрыто 80 квадратных метров грузовика. Оценочная стоимость лота, как подчеркивает аукцион, "отражает значимость работы". Грузовик имеет сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") – органа, подтверждающего авторство Бэнкси.