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РИА Новости

Зеленский попросил Раду переподчинить ему Нацгвардию

18:31 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел и передать управление президенту, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в пятницу.
Согласно закону, Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, ее деятельность направляется и координируется кабмином через МВД.
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В пояснительной записке к законопроекту необходимость такого решения разъясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.
Кроме того, в обосновании ссылаются на решение Конституционного суда от февраля 2009 года, которое "дало основания считать, что Рада, президент, кабмин имеют отдельные конституционные полномочия в сферах нацбезопасности и обороны, но только президент наделен конституционным полномочиями осуществлять руководство в этих сферах".
Президент предлагает из закона о Нацгвардии исключить все упоминания о министре внутренних дел в части, где речь идет об управлении, а руководство ведомством непосредственно передать командующему Нацгвардии.
"Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины", - говорится в тексте законопроекта.
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