Зеленский попросил Раду переподчинить ему Нацгвардию

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел и передать управление президенту, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в пятницу.

Согласно закону, Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, ее деятельность направляется и координируется кабмином через МВД.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость такого решения разъясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.

Кроме того, в обосновании ссылаются на решение Конституционного суда от февраля 2009 года, которое "дало основания считать, что Рада, президент, кабмин имеют отдельные конституционные полномочия в сферах нацбезопасности и обороны, но только президент наделен конституционным полномочиями осуществлять руководство в этих сферах".

Президент предлагает из закона о Нацгвардии исключить все упоминания о министре внутренних дел в части, где речь идет об управлении, а руководство ведомством непосредственно передать командующему Нацгвардии.