В Госдуме объяснили предложение продлить школьные каникулы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов объяснил предложение на месяц продлить школьные каникулы.

Ранее с этой инициативой парламентарий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Власов отметил, что школьники и студенты сталкиваются с серьезными нагрузками: в июне многие из них сдают экзамены, а также подрабатывают летом.

По мнению депутата, в отсрочке начала учебного года больше всего нуждаются пострадавшие от паводка на Дальнем Востоке школьники.

"Можно перенести занятия на октябрь, нежели на лодках добираться до школы. Когда успокоится ситуация с паводками и повышением уровня воды, тогда спокойно 1 октября дети пойдут учиться в школу", — заявил он в комментарии радиостанции " Говорит Москва ".

Пилотный проект Власов предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.