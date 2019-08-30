В Госдуме объяснили предложение продлить школьные каникулы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов объяснил предложение на месяц продлить школьные каникулы.
Ранее с этой инициативой парламентарий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Власов отметил, что школьники и студенты сталкиваются с серьезными нагрузками: в июне многие из них сдают экзамены, а также подрабатывают летом.
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По мнению депутата, в отсрочке начала учебного года больше всего нуждаются пострадавшие от паводка на Дальнем Востоке школьники.
"Можно перенести занятия на октябрь, нежели на лодках добираться до школы. Когда успокоится ситуация с паводками и повышением уровня воды, тогда спокойно 1 октября дети пойдут учиться в школу", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Пилотный проект Власов предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.
В свою очередь, министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова рассказала РИА Новости, что продление каникул увеличит учебную нагрузку.