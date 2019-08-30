Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T20:47Z
https://ria.ru/20190830/1558096073.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155609/41/1556094166_0:118:2000:1243_1036x0_80_0_0_b870aa6d6adb1ea96d74c44556700654.jpg
РИА Новости

В Госдуме объяснили предложение продлить школьные каникулы

18:30 30.08.2019 (обновлено: 20:47 30.08.2019)
19341
© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов объяснил предложение на месяц продлить школьные каникулы.
Ранее с этой инициативой парламентарий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Власов отметил, что школьники и студенты сталкиваются с серьезными нагрузками: в июне многие из них сдают экзамены, а также подрабатывают летом.
Начало учебного года в Москве
19 августа, 10:54Радио
Названа стоимость базового набора школьника в России
По мнению депутата, в отсрочке начала учебного года больше всего нуждаются пострадавшие от паводка на Дальнем Востоке школьники.
"Можно перенести занятия на октябрь, нежели на лодках добираться до школы. Когда успокоится ситуация с паводками и повышением уровня воды, тогда спокойно 1 октября дети пойдут учиться в школу", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Пилотный проект Власов предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.
В свою очередь, министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова рассказала РИА Новости, что продление каникул увеличит учебную нагрузку.
Урок в школе
12:16Ханты-Мансийский Автономный Округ
Эксперты рассказали, какой будет школа будущего
6010818149
Обсудить 16
Василий ВласовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Шьорт побьяри, почему дума не занимается реальными проблемами? Заняться нечем? Ну почему при подобных инициативах ЭТИ как бы избранные не спрашивают себя "зачем?". В остальном всё хорошо? Отвратительно.
30 августа, 19:35
iibrovkin
2200003
Это бред почему тогда студенды ходят в учебные заведения когда -40 и ветер 20 метров а то и больше
30 августа, 19:10
Алексей Троян
1100000
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон признал неудобную правду, но надеется показать России силу
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния