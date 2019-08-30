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РИА Новости

Во Львове неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Бандере

18:16 30.08.2019
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Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове
Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Неизвестные разрисовали коммунистическими символами памятник Степану Бандере, соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.
Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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"Чем занимается полиция? Львов, шок...", – отметил Дякович в подписи под фотографией памятника Бандере, на котором красной краской нарисованы серп и молот.
Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" - массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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