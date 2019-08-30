Минобороны сообщило о прекращении эксплуатации ракет "Рокот"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобороны России провело последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, рассказал журналистам начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

В пятницу в 17.00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения.

"Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса "Рокот" в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах Роскосмоса. Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа этой ракеты", - сказал он.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева.

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в Роскосмос) разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему.

В материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению - 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк - 450 миллионов рублей, подготовка и проведение первого пуска - 750 миллионов рублей.

В материалах сообщалось, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет РС-18Б.