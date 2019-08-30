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РИА Новости

Минобороны сообщило о прекращении эксплуатации ракет "Рокот"

18:09 30.08.2019 (обновлено: 18:22 30.08.2019)
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© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобороны России провело последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, рассказал журналистам начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
В пятницу в 17.00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения.
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"Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса "Рокот" в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах Роскосмоса. Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа этой ракеты", - сказал он.
Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева.
Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.
Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в Роскосмос) разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему.
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В материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению - 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк - 450 миллионов рублей, подготовка и проведение первого пуска - 750 миллионов рублей.
В материалах сообщалось, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет РС-18Б.
Помимо Роскосмоса и Минобороны РФ "Рокот" эксплуатировало совместное предприятие России и Европы "Еврокот" - Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене (Германия). Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева. В ноябре 2018 года делегация Центра Хруничева и Ariane Group провели в Европе переговоры по реализации проекта "Рокот-2".
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Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосАрхангельская областьРоссия
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