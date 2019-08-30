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РИА Новости

Зеленский предложил Раде наделить народ правом законодательной инициативы

18:07 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины предлагает Верховной раде внести изменения в конституцию и наделить народ правом законодательной инициативы, соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента как неотложный.
На сегодняшний день, согласно конституции, право законодательной инициативы есть у депутатов Рады, премьера и президента.
"Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных конституцией и законами Украины.
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