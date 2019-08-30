Зеленский предложил Раде наделить народ правом законодательной инициативы

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины предлагает Верховной раде внести изменения в конституцию и наделить народ правом законодательной инициативы, соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента как неотложный.

На сегодняшний день, согласно конституции, право законодательной инициативы есть у депутатов Рады, премьера и президента.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.