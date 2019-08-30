Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T18:02Z
https://ria.ru/20190830/1558094518.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155809/43/1558094359_0:42:2000:1168_1036x0_80_0_0_0cd90e6b0e61aeaa4e06d39f2e4677f8.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани открыли памятник экс-директору Казанского авиазавода Копылову

18:02 30.08.2019
31
© Фото : Официальный портал органов местного самоуправления города Казани/ Денис Гордийко Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на открытии памятника директору Казанского авиазавода герою соцтруда Копылову открыт в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на открытии памятника директору Казанского авиазавода герою соцтруда Копылову открыт в Казани
© Фото : Официальный портал органов местного самоуправления города Казани/ Денис Гордийко
КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Памятник организатору промышленного производства, Герою социалистического труда СССР, бывшему директору Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, возглавлявшему предприятие более 20 лет, Виталию Копылову открыт в пятницу в Казани.
Поручение по увековечению памяти Копылова, в том числе на федеральном уровне, прозвучало от президента РФ Владимира Путина во время рабочего визита на Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев" в мае этого года.
Копылов возглавлял КАПО с 1973 по 1994 годы. Под его руководством на предприятии был освоен серийный выпуск дальнемагистральных самолётов Ил-62, Ил-62М, двух типов стратегических бомбардировщиков – Ту-22М3 и Ту-160. По инициативе Копылова были построены домостроительный комбинат, дошкольные учреждения, профилакторий, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры, жилье.
"Мы не должны забывать, что этот человек многое сделал не только для авиастроительной отрасли, но и для города, каждый год вводилось жильё для заводчан", - напомнил на церемонии открытия памятника президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что идея установки бюста легендарного директора возникла давно, но приступили к ее реализации только в этом году.
Цех Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО Туполев
16 мая, 18:37Республика Татарстан
В память об экс-главе Казанского авиазавода Копылове учредят знак отличия
"Коллеги высказывались о Виталии Егоровиче как о человеке честном, порядочном, требовательном, обладающем редкой природной интуицией и способностью увлечь людей за собой словом и делом. На протяжении многих лет завод является основным предприятием по производству тяжелых реактивных самолётов-ракетоносцев Ту-22 всех модификаций и гордости ВВС – самолёта Ту-160, которые обеспечивают защиту национальных интересов РФ в составе дальней авиации России", - заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, принимавший участие в открытии памятника.
По его словам, десятки летчиков и штурманов встали на крыло благодаря труду Копылова и коллектива, который всегда был рядом.
В Казани именем Копылова уже названа улица в Авиастроительном районе, где установлена мемориальная доска в его честь. В 2008 году на летно-испытательной станции Казанского авиазавода состоялась церемония передачи на вооружение ВВС России нового стратегического бомбардировщика Ту-160. По инициативе коллектива борту было присвоено имя Копылова. Планируется также учреждение ведомственного знака отличия, именной стипендии имени легендарного гендиректора Казанского авиазавода.
Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
13 мая, 17:31РИА Новости
Путин призвал увековечить память экс-главы завода имени Горбунова Копылова
300000
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам МиннихановВладимир ПутинТатарстанРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об определении "коррупционного правонарушения"
РИА
Новости
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ
Запуск Чак-чака в космос
Предприниматель из Татарстана запустил чак-чак в стратосферу
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Татарстан получил 187 автомобилей скорой помощи и "мобильных поликлиник"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом WorldSkills International Саймоном Бартли
Ушаков рассказал о запланированных встречах Путина на полях ВЭФ
Биологически активные добавки
Роспотребнадзор рассказал о нарушениях, выявленных в ходе проверки БАДов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
"Давайте начнем с нового листа". Зачем Лукашенко убеждает США в дружбе
Кадр из фильма Офицер и шпион
Критики на Венецианском фестивале с восторгом приняли новый фильм Полански
Вид с борта вертолета на реку Волгу
Медведев призвал создать на Волге современный пассажирский флот
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
На МКС начали проводить эксперименты с роботом "Федор"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Путин и Лукашенко встретятся осенью
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы(2019)
Вышел новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Банк "Россия" потребовал признать банкротом троллейбусный завод "Тролза"
Президент России Владимир Путин
Путин посетит Монголию в честь юбилея победы на Халхин-Голе
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния