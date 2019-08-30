В Казани открыли памятник экс-директору Казанского авиазавода Копылову

КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Памятник организатору промышленного производства, Герою социалистического труда СССР, бывшему директору Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, возглавлявшему предприятие более 20 лет, Виталию Копылову открыт в пятницу в Казани.

Поручение по увековечению памяти Копылова, в том числе на федеральном уровне, прозвучало от президента РФ Владимира Путина во время рабочего визита на Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев" в мае этого года.

Копылов возглавлял КАПО с 1973 по 1994 годы. Под его руководством на предприятии был освоен серийный выпуск дальнемагистральных самолётов Ил-62, Ил-62М, двух типов стратегических бомбардировщиков – Ту-22М3 и Ту-160. По инициативе Копылова были построены домостроительный комбинат, дошкольные учреждения, профилакторий, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры, жилье.

"Мы не должны забывать, что этот человек многое сделал не только для авиастроительной отрасли, но и для города, каждый год вводилось жильё для заводчан", - напомнил на церемонии открытия памятника президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что идея установки бюста легендарного директора возникла давно, но приступили к ее реализации только в этом году.

"Коллеги высказывались о Виталии Егоровиче как о человеке честном, порядочном, требовательном, обладающем редкой природной интуицией и способностью увлечь людей за собой словом и делом. На протяжении многих лет завод является основным предприятием по производству тяжелых реактивных самолётов-ракетоносцев Ту-22 всех модификаций и гордости ВВС – самолёта Ту-160, которые обеспечивают защиту национальных интересов РФ в составе дальней авиации России", - заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, принимавший участие в открытии памятника.

По его словам, десятки летчиков и штурманов встали на крыло благодаря труду Копылова и коллектива, который всегда был рядом.