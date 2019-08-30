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РИА Новости

В Словакии задержали украинца, перелетевшего через границу на дельтаплане

17:52 30.08.2019
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© Фото : Polícia Slovenskej republikyГражданин Украины ночью перелетел на моторном дельтаплане через границу в Словакию. 30 августа 2019
Гражданин Украины ночью перелетел на моторном дельтаплане через границу в Словакию. 30 августа 2019
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Гражданин Украины ночью перелетел на моторном дельтаплане через границу в Словакию. 30 августа 2019
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Гражданин Украины в ночь на пятницу перелетел на моторном дельтаплане через границу в Словакию, полиция зафиксировала его перелет и вскоре задержала, сообщается на сайте словацких правоохранителей.
"Пограничная полиция зафиксировала с помощью имеющейся в ее распоряжении техники пересечение границы со стороны Украины в районе города Собранце в ночь на пятницу. Отправленные на место происшествия сотрудники обнаружили моторный дельтаплан, а вскоре задержали и гражданина Украины, который им управлял", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас мужчина находится в отделении полиции и дает показания о целях перелета.
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