Россия и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики, заявил Ушаков

Геологи России и Канады обсудят изменение границ на арктическом шельфе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Индия активно изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и российском Дальнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - сказал он.

Представитель Кремля отметил растущий спрос Индии на СПГ и взаимный интерес стран к реализации совместных проектов в этой сфере.