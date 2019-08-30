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РИА Новости

Россия и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики, заявил Ушаков

17:41 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевГеологи России и Канады обсудят изменение границ на арктическом шельфе
Геологи России и Канады обсудят изменение границ на арктическом шельфе
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Индия активно изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и российском Дальнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - сказал он.
Представитель Кремля отметил растущий спрос Индии на СПГ и взаимный интерес стран к реализации совместных проектов в этой сфере.
"Принимая во внимание стабильно растущий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на энергетическом рынке Индии, а также взаимный интерес двух стран по реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет взаимодействие между группой "Газпром" и профильными индийскими компаниями", - добавил он.
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Юрий УшаковАрктикаРоссияИндияВ мире
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