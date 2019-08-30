В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей аниматора в костюме коня Юлия из мультфильмов о трех богатырях студии "Мельница" за незаконное использование персонажа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Алексея Сычева, который допустил незаконное использование персонажа героя мультипликационного фильма "Коня Юлия" с нарушением авторских и смежных прав в целях извлечения дохода", - сказано в сообщении.
23 декабря 2018, 08:00РИА Новости"Продала хвост за двести тысяч". Зачем девушки идут в русалки
По данным пресс-службы, Сычев, одетый в костюм героя мультипликационного фильма "Три Богатыря" коня Юлия, правообладателем которого является ООО "Студия анимационного кино "Мельница", предоставлял фотоуслуги прохожим за 300 рублей за один сеанс фотосессии.
Костюм аниматора конфискован по решению суда.