В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия

Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"

Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"

© Анимационная студия Мельница (2010) Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей аниматора в костюме коня Юлия из мультфильмов о трех богатырях студии "Мельница" за незаконное использование персонажа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Алексея Сычева, который допустил незаконное использование персонажа героя мультипликационного фильма "Коня Юлия" с нарушением авторских и смежных прав в целях извлечения дохода", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Сычев, одетый в костюм героя мультипликационного фильма "Три Богатыря" коня Юлия, правообладателем которого является ООО "Студия анимационного кино "Мельница", предоставлял фотоуслуги прохожим за 300 рублей за один сеанс фотосессии.