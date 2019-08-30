Опрос показал, сколько россиян одобряют четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более половины россиян (53%) одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением той же заработной платы, что и при пятидневке, при этом 43% скорее выбрали бы вариант сократить рабочий день на один час, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. В ФНПР РИА Новости пояснили, что позиция федерации заключается в необходимости сократить количество рабочих часов.

По данным исследования, более половины россиян (53%) одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением той же заработной платы, что и при пятидневке - преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (74%), 34% относятся к такой идее отрицательно, 14% затрудняются ответить на этот вопрос.

Отмечается, что чаще всего граждане среди причин, почему они одобряют переход на четырехдневку, отмечают возможность меньше работать и больше отдыхать (22%), также они указали, что появится больше времени на семью и детей (12%) и на личную жизнь (6%). В свою очередь респонденты, которые относятся отрицательно к сокращению рабочей недели, ответили, что из-за этого могут уменьшиться доходы (9%).

По мнению 44% опрошенных переход на четырехдневную рабочую неделю никак не повлияет на эффективность российской экономики, 33% считают, что она снизится, а 7% полагают, что вырастет.

В рамках исследования россиянам предложили выбрать между двумя обсуждаемыми вариантами - сократить рабочую неделю на один день или рабочий день на час. Мнения респондентов разделились практически поровну - 43% выступили за сокращение рабочего дня, а 41% - за сокращение рабочей недели.

Помимо этого, по мнению более половины граждан (54%) в ближайшие три-пять лет в России не введут четырёхдневную рабочую неделю, 23% думают, что введут, еще 23% затруднились ответить. При этом 27% опрошенных, которые считают, что в ближайшие три-пять лет в России не введут четырёхдневку, полагают, что за период в 15-20 лет переход на нее все-таки будет реализован, 26% придерживаются обратного мнения.