В Кремле ждут, что глава Монголии подтвердит присутствие на юбилее Победы

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в ближайшее время подтвердит свое участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, не исключено, что это может произойти и в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"У монгольского президента имеется приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, и мы рассчитываем, что монгольский президент подтвердит в самое ближайшее время, может быть, в ходе визита, свое согласие на приезд в Москву", - сообщил Ушаков журналистам.