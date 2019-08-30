Россия планирует провести с Японией совместные антипиратские учения

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России может посетить Японию, кроме того на декабрь запланированы совместные антипиратские учения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Развивается взаимодействие по военной линии. В мае в России побывал начальник Главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии. Готовится поездка в Японию главнокомандующего ВМФ России. На декабрь запланированы совместные антипиратские учения в Аденском заливе, впервые они прошли в ноябре 2018 года", - сообщил Ушаков журналистам в преддверии двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.