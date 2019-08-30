Россия надеется на скорое начало переговоров о создании ЗСТ Индии и ЕАЭС

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) могут начаться в ближайшее время, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Выполнены процедуры, которые необходимы для запуска переговоров по зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Индией, и мы рассчитываем, что эти переговоры начнутся в ближайшее время", - сказал он.
Ушаков отметил, что товарооборот между Россией и Индией в 2018 году возрос более чем на 17% и достиг 11 миллиардов долларов.