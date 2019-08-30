Путин и Моди встретятся на саммите БРИКС в Бразилии

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут двустороннюю встречу на саммите БРИКС, который состоится осенью в Бразилии, также Моди принял приглашение принять участие в празднике по случаю юбилея Победы в Москве, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В этом году, наверное, Моди и Путин увидятся в ноябре на саммите БРИКС в Бразилии, что тоже важно. Отмечу, что премьер-министр также положительно откликнулся на приглашение принять участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы, и в мае следующего года приедет в Москву, это подтверждено", - сказал он.