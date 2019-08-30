Россия направит Зеленскому приглашение на 75-летие Победы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали возможность приглашения президента Украины в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На вопрос журналистов, будет ли направлено официальное приглашение Зеленскому, Ушаков ответил: "Президенту Украины будет направляться".

Ранее стало известно, что на памятные мероприятия уже приглашены президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и многие другие мировые лидеры.