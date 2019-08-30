Сурков примет участие во встрече советников лидеров "нормандской четверки"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств нормандской четверки 2 сентября в Берлине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Второго сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников - так мероприятие называется. От нас - Сурков", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что "они займутся вопросами урегулирования украинского кризиса, в том числе и рассмотрят возможность подготовки к саммиту в нормандском формате".