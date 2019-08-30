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РИА Новости

Сурков примет участие во встрече советников лидеров "нормандской четверки"

16:33 30.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладислав Сурков
Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств нормандской четверки 2 сентября в Берлине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Второго сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников - так мероприятие называется. От нас - Сурков", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что "они займутся вопросами урегулирования украинского кризиса, в том числе и рассмотрят возможность подготовки к саммиту в нормандском формате".
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Юрий УшаковВладислав СурковРоссияБерлин (город)В мире
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