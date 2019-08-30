Путин и Лукашенко встретятся осенью

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в течение осени этого года, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Вопросы о контактах на высшем уровне сегодня не обсуждались. Но в принципе имеется в виду, что лидеры в течение осени, конечно, будут встречаться", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Лукашенко.