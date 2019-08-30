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РИА Новости

Путин посетит Монголию в честь юбилея победы на Халхин-Голе

16:33 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом, он приурочен к торжествам по случаю юбилея победы на Халхин-Голе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией.
"Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол", - рассказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что Путин прибудет в Монголию поздно вечером накануне, основная программа официального визита запланирована на следующий день.
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Юрий УшаковВладимир ПутинРоссияМонголияВ мире
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