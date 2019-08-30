Путин посетит Монголию в честь юбилея победы на Халхин-Голе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом, он приурочен к торжествам по случаю юбилея победы на Халхин-Голе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией.

"Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол", - рассказал Ушаков журналистам.