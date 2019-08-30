Двое жителей Северного Кавказа получили сроки за оправдание терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил жителей Ставропольского края и Дагестана к двум и трем годам колонии за оправдание терроризма, а также призывы к экстремистской деятельности, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, 1 июня 2018 года житель Ставрополья Станислав Шаламов разместил в интернете комментарии, содержащие оправдание терроризма. "В соответствии с приговором суда, Шаламов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима", - сказал он.

В апреле 2018 года житель Дагестана Арсен Сейтуев разместил в интернете видео, оправдывающее терроризм и призывающее к экстремистской деятельности. "Он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.