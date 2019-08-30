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РИА Новости

ЦБ принял решение об объединении Вокбанка и МИнБанка

16:38 30.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России принял решение о присоединении санируемого им "Волго-Окского коммерческого банка" (Вокбанка) к "Московскому индустриальному банку" (МИнБанку), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение о реорганизации АО "Волго-Окский коммерческий банк" в форме его присоединения к ПАО "Московский индустриальный банк", - говорится в сообщении.
Ранее ЦБ рассматривал возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам. "Но соответствующих обращений в Банк России не поступило", - подчеркнул регулятор.
Банк России взял на санацию Вокбанк в апреле текущего года после отзыва лицензии у его инвестора ("Тройка-Д банка"). В июле ЦБ принял решение выделить на его докапитализацию 2,73 миллиарда рублей, а в августе стал владельцем свыше 99,9% акций.
МИнБанк санируется ЦБ с января текущего года, регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля. Сообщалось, что регулятор выделит на докапитализацию МИнБанка 128,7 миллиарда рублей.
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