В Петербурге завершили расследование дела о нападении водителя на пешехода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Расследование уголовного дела о нападении на пешехода, попенявшему водителю иномарки за проезд в неположенном месте в Петербурге, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Ранее полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на пешехода, сделавшему ему замечание из-за проезда в неположенном месте. Водителем иномарки оказался 26-летний местный житель, который был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции. По уточнённым данным, в избиении пешехода участвовал ещё один мужчина.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1992 и 1993 годов рождения, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев", - сказано в сообщении.