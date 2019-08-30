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РИА Новости

В Петербурге завершили расследование дела о нападении водителя на пешехода

16:16 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Расследование уголовного дела о нападении на пешехода, попенявшему водителю иномарки за проезд в неположенном месте в Петербурге, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Ранее полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на пешехода, сделавшему ему замечание из-за проезда в неположенном месте. Водителем иномарки оказался 26-летний местный житель, который был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции. По уточнённым данным, в избиении пешехода участвовал ещё один мужчина.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1992 и 1993 годов рождения, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев", - сказано в сообщении.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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