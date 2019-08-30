Мосты через реки Волхов и Свирь планируют построить на несколько лет раньше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Дорожники Ленобласти приступили к подготовительным работам по возведению двух новых мостовых переходов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье, которые планируют возвести к 2023 и 2025 годам, написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на своей странице в одной из социальных сетей.

Глава Ленобласти подписал распоряжение, предусматривающее выделение средств из областного бюджета на возведение объектов, а также строительный и авторский надзоры. Точная сумма региональной поддержки строительства будет определена по завершению всех процедур государственных закупок.

"Предельные сроки по вводу новых мостов: Кириши – 2025 год, Подпорожье – 2027 год. Однако с учетом получения федерального финансирования планируется сократить время строительства каждого объекта на два года – 2023 и 2025 годы соответственно", – подчеркнул Александр Дрозденко, уточнив, что заказчиком строек будет ГКУ "Ленавтодор".