Мосты через реки Волхов и Свирь планируют построить на несколько лет раньше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Дорожники Ленобласти приступили к подготовительным работам по возведению двух новых мостовых переходов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье, которые планируют возвести к 2023 и 2025 годам, написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на своей странице в одной из социальных сетей.
Глава Ленобласти подписал распоряжение, предусматривающее выделение средств из областного бюджета на возведение объектов, а также строительный и авторский надзоры. Точная сумма региональной поддержки строительства будет определена по завершению всех процедур государственных закупок.
"Предельные сроки по вводу новых мостов: Кириши – 2025 год, Подпорожье – 2027 год. Однако с учетом получения федерального финансирования планируется сократить время строительства каждого объекта на два года – 2023 и 2025 годы соответственно", – подчеркнул Александр Дрозденко, уточнив, что заказчиком строек будет ГКУ "Ленавтодор".
В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что необходимость возведения новых мостовых переправ возникла в связи с изношенностью старых конструкций, а также с неспособностью справиться с увеличившимся автомобильным потоком. Так, старая переправа через реку Волхов, построенная в 1966 году на подъезде к городу Кириши, в связи со значительным увеличением интенсивности движения легкового и грузового транспорта, потребовала расширение дорожного полотна до двух полос. Строительство мостового перехода через Свирь продиктовано необходимостью снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС. В настоящий момент возведение этих двух переправ оценивается в 7,9 миллиарда рублей.