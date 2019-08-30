В НАТО не стали комментировать интерес Турции к Су-57

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. В НАТО воздержались от комментариев относительно проявленного Турцией интереса к российским истребителям, переадресовав вопрос к Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57. По его словам, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".

"По этому вопросу мы бы направили вас к турецким властям", - заявило в пятницу РИА Новости уполномоченное должностное лицо в альянсе, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Анкары и пояснить, вызывает ли это беспокойство у альянса.

Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с российским лидером.