В НАТО не стали комментировать интерес Турции к Су-57

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. В НАТО воздержались от комментариев относительно проявленного Турцией интереса к российским истребителям, переадресовав вопрос к Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57. По его словам, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".
Вчера, 08:31Сказано в эфире"Эрозия отношений с США". Турция задумалась о покупке Су-35 и Су-57Президент Турции не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35, сообщили СМИ. Укрепление российско-турецкого сотрудничества в сфере безопасности было бы полезно не только двум нашим странам, отметил в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий.
"По этому вопросу мы бы направили вас к турецким властям", - заявило в пятницу РИА Новости уполномоченное должностное лицо в альянсе, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Анкары и пояснить, вызывает ли это беспокойство у альянса.
Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с российским лидером.
15:51Сказано в эфире"Аргумент". Востоковед прокомментировала планы Турции по закупке Су-57Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян, турецкий лидер по-прежнему демонстрирует независимую позицию.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.