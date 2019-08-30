Минфин предложил упростить разморозку счетов предпринимателей

КАЛИНИНГРАД, 30 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов предложил упростить процедуру разблокировки замороженных в рамках антиотмывочного законодательства счётов предпринимателей, и обещал обсудить эту тему с ЦБ.

"Я слышу тоже на встречах с предпринимателями, что идёт блокировка счета - а вопрос, как разблокироваться, занимает большое количество времени. Возьмём в проработку этот вопрос. Вместе с ЦБ проработаем его", - сказал Силуанов на совещании рабочей группы Госсовета по малому бизнесу.

Антиотмывочный закон сейчас даёт банкам право в одностороннем порядке отказать в проведении платежа предпринимателя, если он покажется ему подозрительным. При этом происходит автоматическая блокировка всех оборотов по счету.

"Из-за требований указанного закона предприниматели нередко сталкиваются с трудностями в работе с ФНС. Нередки аналогичные блокировки счетов, которые случаются на основании малозначительных ошибок", - рассказал на совещании губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Приглашённые на совещание предприниматели также жаловались, что многие банки фактически превратили блокировку счётов предпринимателей в свой бизнес.