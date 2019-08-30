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РИА Новости

Минфин предложил упростить разморозку счетов предпринимателей

16:08 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов предложил упростить процедуру разблокировки замороженных в рамках антиотмывочного законодательства счётов предпринимателей, и обещал обсудить эту тему с ЦБ.
"Я слышу тоже на встречах с предпринимателями, что идёт блокировка счета - а вопрос, как разблокироваться, занимает большое количество времени. Возьмём в проработку этот вопрос. Вместе с ЦБ проработаем его", - сказал Силуанов на совещании рабочей группы Госсовета по малому бизнесу.
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Антиотмывочный закон сейчас даёт банкам право в одностороннем порядке отказать в проведении платежа предпринимателя, если он покажется ему подозрительным. При этом происходит автоматическая блокировка всех оборотов по счету.
"Из-за требований указанного закона предприниматели нередко сталкиваются с трудностями в работе с ФНС. Нередки аналогичные блокировки счетов, которые случаются на основании малозначительных ошибок", - рассказал на совещании губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Приглашённые на совещание предприниматели также жаловались, что многие банки фактически превратили блокировку счётов предпринимателей в свой бизнес.
"Надо сформулировать критерии, чтобы у банка не было оснований отказывать в разблокировке счета. Выполнены критерии - разблокирован счёт. Давайте по итогам мероприятия мы себе такие поручения дадим", - сказал первый вице-премьер.
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