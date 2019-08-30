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РИА Новости

Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе

15:39 30.08.2019 (обновлено: 16:38 30.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал позицию западных стран по конфликту в Донбассе.
"Отношения с США надо поставить в рамки нормального полноценного сотрудничества. Равноправного — это громко сказано, но более-менее уважительного хотя бы. Уважение — это получать адекватную взаимопомощь за те действия, которые мы осуществляем не только ради себя, но и ради глобального геополитического влияния Запада", — сказал Коломойский в интервью изданию "Цензор.НЕТ".
По его мнению, Запад оказывал моральную и политическую поддержку Киеву в конфликте, но не материальную.
"Поверьте мне: никакая Америка их никогда не пугала. Америка — это второй фронт, тушенка. Без тушенки невозможно воевать, но это не автомат Калашникова и не патроны", — сказал Коломойский.
Игорь Коломойский
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Бизнесмен отметил, что в МВФ Украине выделили "15 миллиардов", а "обратно забрали 13".
"Они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют", — отметил он.
По оценкам Коломойского, Киев потерял около 100 миллиардов долларов, в том числе из-за прозападной политики.
"А потом они компенсируют три миллиарда. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты", — заключил олигарх.
Вадим Пристайко
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На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. Его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "Евромайдана", возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в связи с событиями на юго-востоке Украины.
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Ситуация на УкраинеДонбассИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
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