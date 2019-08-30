Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал позицию западных стран по конфликту в Донбассе.

"Отношения с США надо поставить в рамки нормального полноценного сотрудничества. Равноправного — это громко сказано, но более-менее уважительного хотя бы. Уважение — это получать адекватную взаимопомощь за те действия, которые мы осуществляем не только ради себя, но и ради глобального геополитического влияния Запада", — сказал Коломойский в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По его мнению, Запад оказывал моральную и политическую поддержку Киеву в конфликте, но не материальную.

"Поверьте мне: никакая Америка их никогда не пугала. Америка — это второй фронт, тушенка. Без тушенки невозможно воевать, но это не автомат Калашникова и не патроны", — сказал Коломойский.

Бизнесмен отметил, что в МВФ Украине выделили "15 миллиардов", а "обратно забрали 13".

"Они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют", — отметил он.

По оценкам Коломойского, Киев потерял около 100 миллиардов долларов, в том числе из-за прозападной политики.

"А потом они компенсируют три миллиарда. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты", — заключил олигарх.