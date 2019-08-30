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РИА Новости

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

15:29 30.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия памятника певцу Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве
Церемония открытия памятника певцу Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
"Сегодня состоялось открытие памятника на могиле Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. Председатель ГД и депутаты почтили его память", - говорится в сообщении.
Володин назвал кончину Кобзона невосполнимой потерей. "Мы с вами сегодня вспоминаем гражданина с большой буквы... Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон", - цитирует Володина пресс-служба ГД.
Председатель ГД подчеркнул, что Кобзон служил своей стране и на сцене, и общаясь со своими избирателями, отстаивал свою позицию в Думе. "Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", - добавил Володин.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отметил вклад Кобзона в деятельность Госдумы. По его словам, такие люди как Кобзон привносили в Госдуму особенную атмосферу творчества, поиска и подвига.
Также память Кобзона почтили первая женщина-космонавт, депутат ГД Валентина Терешкова, Герой Советского союза, Герой Российской Федерации, депутат Артур Чилингаров, замглавы фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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КПРФГосдума РФИосиф КобзонВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановМоскваРоссияСССРОбщество
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