На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

"Сегодня состоялось открытие памятника на могиле Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. Председатель ГД и депутаты почтили его память", - говорится в сообщении.

Володин назвал кончину Кобзона невосполнимой потерей. "Мы с вами сегодня вспоминаем гражданина с большой буквы... Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон", - цитирует Володина пресс-служба ГД.

Председатель ГД подчеркнул, что Кобзон служил своей стране и на сцене, и общаясь со своими избирателями, отстаивал свою позицию в Думе. "Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", - добавил Володин.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отметил вклад Кобзона в деятельность Госдумы. По его словам, такие люди как Кобзон привносили в Госдуму особенную атмосферу творчества, поиска и подвига.

Также память Кобзона почтили первая женщина-космонавт, депутат ГД Валентина Терешкова, Герой Советского союза, Герой Российской Федерации, депутат Артур Чилингаров, замглавы фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.