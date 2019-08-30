Джонсон обвинил оппозицию в попытке помешать согласованию условий по Brexit

ЛОНДОН, 30 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Заявления оппозиции о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit вводят в заблуждение ЕС и не позволяют выторговать у Брюсселя приемлемые для Лондона условия выхода из союза, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Ранее Джонсон предложил лидерам ЕС изменить текст соглашения, убрав из него положения о границе с Ирландией, что не вызвало энтузиазма в Брюсселе. Канцлер германии Ангела Меркель дала Британии 30 дней на подготовку новых предложений по Brexit. Одновременно Джонсон с санкции королевы приостановил работу парламента до 14 октября, что, в случае если новая сделка не будет согласована и принята, ставит страну перед риском выхода из ЕС 31 октября без соглашения. Оппозиционные партии, раздраженные шагами Джонсона, заявили, что за несколько дней, оставшихся до приостановки работы парламента, примут законы, предотвращающие Brexit без сделки и передающие контроль за процессом выхода в руки парламента.

"Я боюсь, что большинство наших друзей и партнеров (в Европе) думают, что Brexit может быть остановлен и что Британия может управляться парламентом. Все это снижает вероятность получить те условия сделки, которые нам нужны", - сказал Джонсон британским журналистам.

По его словам, процесс переговоров по окончательному варианту соглашения с ЕС "идет полным ходом".

Парламент начнет работу 3 сентября, после чего работа остановится, как говорится в письме королевы, на срок "не ранее понедельника 9 сентября и до 14 октября".

Решение Джонсона приостановить работу парламента вызвало шквал критики как в политических кругах, так и среди простых граждан. Согласно опросу компании YouGov, только 27% британцев поддерживают решение Джонсона.