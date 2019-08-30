Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе неприемлемой для Анкары

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе является неприемлемой для Анкары, она принимает меры для защиты своих интересов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.

Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

"Против наших наблюдательных пунктов № 9 и № 10 были совершены атаки. После того, как мы обсудили эту ситуацию с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, были сделаны необходимые предупреждения. Ситуация в Идлибе для нас неприемлема, мы принимаем все меры для защиты наших интересов", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

Он добавил, что новая волна беженцев из Идлиба из-за продолжающихся там военных действий начала двигаться в сторону Турции.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.