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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе неприемлемой для Анкары

15:04 30.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе является неприемлемой для Анкары, она принимает меры для защиты своих интересов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.
Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.
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"Против наших наблюдательных пунктов № 9 и № 10 были совершены атаки. После того, как мы обсудили эту ситуацию с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, были сделаны необходимые предупреждения. Ситуация в Идлибе для нас неприемлема, мы принимаем все меры для защиты наших интересов", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
Он добавил, что новая волна беженцев из Идлиба из-за продолжающихся там военных действий начала двигаться в сторону Турции.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
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