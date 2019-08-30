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РИА Новости

Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым

14:45 30.08.2019 (обновлено: 16:28 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о главных задачах, которые перед ведомством поставил президент Владимир Зеленский.
Первым приоритетом он назвал достижение мира на Донбассе и "возвращение" Крыма.
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В Крыму заявили, что Зеленский поставил перед Радой "дурацкую задачу"
Также Пристайко подчеркнул, что Украина продолжит курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.
"Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее — одного политического решения", — цитирует министра телеканал NewsOne.
Ранее в Киеве заявили о создании стратегии по "возвращению" Крыма.
В свою очередь, крымские власти назвали идею бессмыслицей и актом популизма, а также призвали Киев разработать план для постепенного признания полуострова в составе России.
В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум в 2014 году проводился в полном соответствии с демократическими принципами и международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Вадим ПристайкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСитуация на УкраинеКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мечтать не вредно, вредно не мечтать ))))) Крым - это Россия и точка!
30 августа, 14:50
Сергей Николаевич
3400000
Работать раньше давали, сейчас только крупному капиталу.
30 августа, 15:42
ppogvalery
1000226
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