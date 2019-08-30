Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о главных задачах, которые перед ведомством поставил президент Владимир Зеленский.

Первым приоритетом он назвал достижение мира на Донбассе и "возвращение" Крыма.

Также Пристайко подчеркнул, что Украина продолжит курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

"Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее — одного политического решения", — цитирует министра телеканал NewsOne.

Ранее в Киеве заявили о создании стратегии по "возвращению" Крыма.

В свою очередь, крымские власти назвали идею бессмыслицей и актом популизма, а также призвали Киев разработать план для постепенного признания полуострова в составе России.