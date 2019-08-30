Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T15:06Z
https://ria.ru/20190830/1558083910.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153261/45/1532614533_0:51:970:597_1036x0_80_0_0_2c585594dfa62965731bc9e6742574fd.jpg
РИА Новости
Пензенская область

Промпарк на площадке "КамАЗа" под Пензой заработает в 2020-2021 годах

14:42 30.08.2019 (обновлено: 15:06 30.08.2019)
39
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новый промышленный парк "Мастер" в моногороде Сердобске Пензенской области на базе машиностроительного завода из структуры "Камаза" должен начать работу в 2020-2021 годах после проведения реконструкции, общая стоимость которой превышает 608 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"Есть 47 тысяч квадратных метров свободных площадей машзавода. Есть проект реконструкции, создания технопарка, документы направлены в министерство экономического развития РФ, мы надеемся, что сможем получить субсидии на эти цели. Общая стоимость реконструкции превышает 608 миллионов рублей, из которых почти 482 миллиона - средства федеральной субсидии, которую ожидаем в 2020-2021 годах", - сказал он.
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
31 июля, 20:50Пензенская область
Пензенская область и Сбербанк договорились о поддержке инвестпроектов
Собеседник агентства отметил, что одним из первых резидентов "Мастера", как ожидается, станет компания "Интэк" с проектом по созданию производства строительных металлических конструкций.
"Другие резиденты будущего технопарка, возможно, будут производить что-то для "Камаза" или комплектующие для "Лады Весты", возможно, будут заниматься другими направлениями. У нас есть заводы военно-промышленного комплекса, которые выпускают гражданскую продукцию. Объем выпуска такой продукции увеличивается, предприятиям не хватает своих площадей, и мы могли бы им предложить эту площадку", - пояснил Белозерцев.
Ранее Пензенская область, "Камаз" и Фонд развития моногородов на инвестиционном форуме в Сочи в феврале подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились о создании индустриального парка на базе Сердобского машиностроительного завода. В рамках первой очереди проекта планировалось создать не менее 500 рабочих мест и привлечь порядка 2 миллиардов рублей частных инвестиций. Белозерцев позднее отметил, что для реализации проекта создана управляющая компания парка - ООО "Сердобский промышленный парк "Мастер".
Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева >>
Выращивание шампиньонов
1 августа, 22:28Пензенская область
В Пензенской области открыли производство шампиньонов за 2 миллиарда рублей
100000
Обсудить 0
Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
"Дамате" запустит новый завод под Пензой в следующем году
РИА
Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенские аграрии потеряли 500 миллионов рублей из-за засухи
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор рассказал, когда в регионе запустят завод Hochland
Птицефабрика
Aviagen Group построила первые площадки птицефабрики в Пензенской области
Лента
новостей
Люди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской
Более 4 тысяч вакансий для инвалидов доступно в Подмосковье
Уборка зерновых
В Омской области уборочная кампания идет с опережением темпов прошлого года
Реконструкция путепровода
Путепроводы Белоруссии отремонтировали композитами московского производства
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Иван Белозерцев: пензенский аграрный сектор справился с засухой достойно
Палата в роддоме
Вместимость подмосковных роддомов превышает потребности региона на 30%
Женщина с детьми
Документы на маткапитал будут выдавать во всех роддомах Подмосковья
Листы с денежными купюрами
Тобольск и Ишим получат по 85 млн рублей на благоустройство
Класс в новой школе
Школа на 275 мест появится в подмосковной Малаховке в 2020 году
Города России. Чебоксары
Чувашские школьники смогут посетить пять музеев со скидкой
Дом правительства Московской области
Более 35 тысяч жителей Подмосковья получили срочную соцпомощь в 2019 году
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с ветеранами посетили строительство Ржевского мемориала Советскому солдату
Руденя: работы на Ржевском мемориале организованы на высоком уровне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
Лента новостейМолния