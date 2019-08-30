Промпарк на площадке "КамАЗа" под Пензой заработает в 2020-2021 годах

ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новый промышленный парк "Мастер" в моногороде Сердобске Пензенской области на базе машиностроительного завода из структуры "Камаза" должен начать работу в 2020-2021 годах после проведения реконструкции, общая стоимость которой превышает 608 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"Есть 47 тысяч квадратных метров свободных площадей машзавода. Есть проект реконструкции, создания технопарка, документы направлены в министерство экономического развития РФ, мы надеемся, что сможем получить субсидии на эти цели. Общая стоимость реконструкции превышает 608 миллионов рублей, из которых почти 482 миллиона - средства федеральной субсидии, которую ожидаем в 2020-2021 годах", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что одним из первых резидентов "Мастера", как ожидается, станет компания "Интэк" с проектом по созданию производства строительных металлических конструкций.

"Другие резиденты будущего технопарка, возможно, будут производить что-то для "Камаза" или комплектующие для "Лады Весты", возможно, будут заниматься другими направлениями. У нас есть заводы военно-промышленного комплекса, которые выпускают гражданскую продукцию. Объем выпуска такой продукции увеличивается, предприятиям не хватает своих площадей, и мы могли бы им предложить эту площадку", - пояснил Белозерцев.