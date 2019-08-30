Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T14:41Z
https://ria.ru/20190830/1558083845.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/35/1558083577_0:189:3076:1920_1036x0_80_0_0_1e0fd894c1bc8200323ecf13b8806468.jpg
РИА Новости

Министр экономики Украины назвал введение рынка земли одним из приоритетов

14:40 30.08.2019 (обновлено: 14:41 30.08.2019)
498
© Фото : Киевская школа экономикиТимофей Милованов
Тимофей Милованов
© Фото : Киевская школа экономики
Тимофей Милованов. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в пятницу заявил, что среди приоритетов его работы - внедрение рынка сельскохозяйственных земель и детенизация аграрных рынков.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
12:14РИА Новости
Эксперт назвал новый кабмин Украины идеальным для внешнего управления
Милованов напомнил, что будет проведено объединение министерства экономического развития и торговли министерства аграрной политики и продовольствия в единое ведомство. По его словам, это объединение "имеет целью ускорение реализации ключевых реформ".
"Таких как: приватизация государственных предприятий, внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузки системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрению инноваций в аграрном секторе" - написал Милованов в Facebook в пятницу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Вчера, 20:42РИА Новости
Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины
По его словам, детальное описание реформы будет изложено в программе действий правительства, которую представят ​​на рассмотрение парламента в определенные законом сроки.
"Объединение министерств носит стратегический характер... Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога - наш вызов и возможность. Будет приложено максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:03РИА Новости
Зеленский делает ставку на лояльность, считает эксперт
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 августа в ходе общения с представителями турецкого бизнеса о планах провести на Украине земельную реформу, что позволит создать рынок земли в 2020 году.
571018
Обсудить 3
Тимофей МиловановСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на Гурзуф
Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым
РИА
Новости
Статуя Фемиды в суде
Киевский суд оправдал экс-бойца "Беркута" по делу об избиениях на Майдане
Игорь Коломойский
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Игорь Коломойский
Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе
Лента
новостей
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Эксперт назвал новый кабмин Украины идеальным для внешнего управления
Адвокат Андрей Доманский
На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Банк "Россия" потребовал признать банкротом троллейбусный завод "Тролза"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассчитывают, что новые украинские политики будут ответственнее
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук посетил украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала возможные учения России и Ирана "шахматными играми"
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
"Нашел повод": Пушков оценил решение Трампа отменить визит в Польшу
Памятник маршалу Коневу в Праге
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак сообщил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕК по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
Лента новостейМолния