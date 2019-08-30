Министр экономики Украины назвал введение рынка земли одним из приоритетов

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в пятницу заявил, что среди приоритетов его работы - внедрение рынка сельскохозяйственных земель и детенизация аграрных рынков.

В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Милованов напомнил, что будет проведено объединение министерства экономического развития и торговли министерства аграрной политики и продовольствия в единое ведомство. По его словам, это объединение "имеет целью ускорение реализации ключевых реформ".

"Таких как: приватизация государственных предприятий, внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузки системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрению инноваций в аграрном секторе" - написал Милованов в Facebook в пятницу.

По его словам, детальное описание реформы будет изложено в программе действий правительства, которую представят ​​на рассмотрение парламента в определенные законом сроки.

"Объединение министерств носит стратегический характер... Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога - наш вызов и возможность. Будет приложено максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен", - добавил он.