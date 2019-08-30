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РИА Новости

Киевский суд оправдал экс-бойца "Беркута" по делу об избиениях на Майдане

14:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Днепровский районный суд Киева оправдал 30 августа бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года, передает в пятницу сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на решение суда.
"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрикина - ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным", - приводится решение суда на сайте.
Как отмечается, самого Хандрикина на судебном заседании не было.
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