Киевский суд оправдал экс-бойца "Беркута" по делу об избиениях на Майдане

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Днепровский районный суд Киева оправдал 30 августа бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года, передает в пятницу сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на решение суда.
"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрикина - ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным", - приводится решение суда на сайте.
Как отмечается, самого Хандрикина на судебном заседании не было.