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РИА Новости
Культура

Прощание с актером Числовым пройдет в Союзе кинематографистов в понедельник

14:39 30.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Числов
Актер Александр Числов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Александр Числов . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ, сообщила РИА Новости в пятницу директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.
Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве.
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"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - сказала Гущина, добавив, что место захоронения пока не определено.
Числов – советский и российский актер, мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах, в числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.
Подробнее о биографии Александра Числова читайте в справке РИА Новости >>
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КультураАлександр ЧисловМосква
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