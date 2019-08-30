Прощание с актером Числовым пройдет в Союзе кинематографистов в понедельник

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ, сообщила РИА Новости в пятницу директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве.

"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - сказала Гущина, добавив, что место захоронения пока не определено.

Числов – советский и российский актер, мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах, в числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.