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РИА Новости
Культура

Умер актер Александр Числов

11:37 29.08.2019 (обновлено: 12:36 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Числов
Актер Александр Числов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Александр Числов . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Москве скончался актер Александр Числов, сообщил в фейсбуке сценарист и драматург Владимир Кожевников.
"На 55-м году жизни в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве умер от пневмонии актер Александр Числов", — написал Кожевников.
О госпитализации актера стало известно 16 августа.
Числов родился 13 октября 1964 года в Грозном, в 80-х его семья переехала в Москву.
Он получил известность как мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах, в числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.
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КультураАлександр ЧисловРоссия
Популярные комментарии
Хороший был актер, запоминающийся... жаль, его снимали лишь в эпизодах, хотя он очень хорошо перевоплощался.
29 августа, 11:58
Лариса Ильина
110201200
Земля пухом. ПФР снова выиграл....
29 августа, 12:52
ЭХЭдуард Х
481018030
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