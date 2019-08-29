Умер актер Александр Числов

"На 55-м году жизни в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве умер от пневмонии актер Александр Числов", — написал Кожевников.

Числов родился 13 октября 1964 года в Грозном, в 80-х его семья переехала в Москву.

Он получил известность как мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах, в числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.