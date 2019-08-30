Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

Бизнесмен сообщил, что не обсуждал с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. По мнению Коломойского, на посту президента Порошенко сделал "немного хорошего, но это немногое - очень ценное".

"Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время", - добавил олигарх.