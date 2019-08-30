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РИА Новости

Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

14:23 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
"Да, обычная частная встреча была в Киеве. В частном домовладении. Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения", - сказал Коломойский в опубликованном в пятницу интервью изданию "Цензор.НЕТ".
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Бизнесмен сообщил, что не обсуждал с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. По мнению Коломойского, на посту президента Порошенко сделал "немного хорошего, но это немногое - очень ценное".
"Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время", - добавил олигарх.
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На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатых людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийКиевВ мире
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