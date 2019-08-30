Пензенский губернатор рассказал, когда в регионе запустят завод Hochland

ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Хохланд Руссланд", российская структура немецкого производителя сыров Hochland, планирует в ноябре запустить после реконструкции "Белинский сыродельный завод" в Пензенской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"Компания "Хохланд Руссланд" реализует проект по модернизации производства твердых сыров на территории Белинского района... Объем инвестиций в первую очередь реконструкции – 1,5 миллиарда рублей. В ноябре этого года уже планируется запустить это производство", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что Hochland в рамках первой очереди реконструкции "Белинского сыродельного завода" планировала установить новое технологическое оборудование мощностью 300 тонн в сутки. Белозерцев в интервью РИА Новости ранее пояснял, что Hochland планирует в рамках этого проекта увеличить число работающих на сырзаводе, где будет выпускать твердые сыры.