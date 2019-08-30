Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T15:10Z
https://ria.ru/20190830/1558082311.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/32/1555383283_73:402:2999:2048_1036x0_80_0_0_e0b03eca344e3b67dd3ea04ff09503f6.jpg
РИА Новости
Пензенская область

Пензенский губернатор рассказал, когда в регионе запустят завод Hochland

14:23 30.08.2019 (обновлено: 15:10 30.08.2019)
80
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Хохланд Руссланд", российская структура немецкого производителя сыров Hochland, планирует в ноябре запустить после реконструкции "Белинский сыродельный завод" в Пензенской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"Компания "Хохланд Руссланд" реализует проект по модернизации производства твердых сыров на территории Белинского района... Объем инвестиций в первую очередь реконструкции – 1,5 миллиарда рублей. В ноябре этого года уже планируется запустить это производство", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что Hochland в рамках первой очереди реконструкции "Белинского сыродельного завода" планировала установить новое технологическое оборудование мощностью 300 тонн в сутки. Белозерцев в интервью РИА Новости ранее пояснял, что Hochland планирует в рамках этого проекта увеличить число работающих на сырзаводе, где будет выпускать твердые сыры.
Компания Hochland была основана в 1927 году в Баварии. В России Hochland принадлежат два завода в Раменском районе Московской области и в Белгородской области, которые производят более 100 миллионов упаковок сыра в год.
Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева >>
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
14:02Пензенская область
"Дамате" запустит новый завод под Пензой в следующем году
110000
Обсудить 0
Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьРоссияЭкономика
Рекомендуем
Птицефабрика
Aviagen Group построила первые площадки птицефабрики в Пензенской области
РИА
Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
"Дамате" запустит новый завод под Пензой в следующем году
Палата в роддоме
Вместимость подмосковных роддомов превышает потребности региона на 30%
Уборка зерновых
В Омской области уборочная кампания идет с опережением темпов прошлого года
Лента
новостей
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы ждут от России выплаты в бюджет организации в ближайшие дни
Женщина с детьми
Документы на маткапитал будут выдавать во всех роддомах Подмосковья
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Промпарк на площадке "КамАЗа" под Пензой заработает в 2020-2021 годах
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенские аграрии потеряли 500 миллионов рублей из-за засухи
Коридор в больнице
Турецкие власти ответили на обвинения в изъятии органов у умершей россиянки
Реконструкция путепровода
Путепроводы Белоруссии отремонтировали композитами московского производства
Люди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской
Более 4 тысяч вакансий для инвалидов доступно в Подмосковье
Крымский мост
В Минтрансе уточнили, когда построят дорогу от Краснодара к Крымскому мосту
Класс в новой школе
Школа на 275 мест появится в подмосковной Малаховке в 2020 году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев назначил руководителя Российской государственной пробирной палаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
Лента новостейМолния