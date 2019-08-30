Эксперты выяснили, где российские школьники продлевают летний отдых

Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 40% самостоятельных российских туристов с детьми, которые решили отложить начало нового учебного года и продлить свой летний отдых, будут встречать День знаний в Крыму, сообщили в компании Туту.ру.

Эксперты сервиса проанализировали купленные на портале авиабилеты из российских городов в июле-августе с прилетом обратно 3 сентября и выяснили, в каких городах встретят День знаний родители с детьми-школьниками от 6 до 17 лет (в рамках самостоятельных путешествий).

По данным исследования, большинство родителей, которые решили продлить отдых детям, проведут первые дни сентября в Симферополе – таких оказалось почти 42%. Более 17% встретят День знаний в Сочи, Москву в эти дни посетят 10% родителей школьников. Более 8% продлят каникулы в Анапе, а 4,5% в Геленджике. Также в список городов, в которых родители с детьми-школьниками встретят 1 сентября вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Новороссийск.