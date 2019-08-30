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РИА Новости
Пензенская область

Aviagen Group построила первые площадки птицефабрики в Пензенской области

14:13 30.08.2019 (обновлено: 15:16 30.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Птицефабрика. Архивное фото
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, построила первые три площадки новой племенной птицефабрики в Никольском районе Пензенской области, объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"Проектом предусмотрено строительство 10 площадок для производства и реализации инкубационного яйца индейки, три площадки готовы, на них произведена посадка птицы. В октябре-ноябре уже будет получено яйцо для инкубатора, которое будет произведено в России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая сумма инвестиций в проект составляет 2,5 миллиарда рублей, на новом предприятии планируется создать 119 современных рабочих мест.
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"Сейчас нет ни одного предприятия в РФ, где бы такое производство было, все инкубационное яйцо индейки завозится из-за рубежа. Это вопрос продовольственной безопасности", - подчеркнул глава региона.
Правительство региона в марте 2017 года сообщало, что Aviagen Group подбирает в Пензенской области место для реализации инвестпроекта по строительству племенной птицефабрики. В августе 2018 года областным законом утверждено инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО "Авиаген Торкейз Рус" (входит в Aviagen Group) о реализации этого проекта.
В состав Aviagen Group входит Aviagen Turkeys, занимающаяся разведением племенных индеек мясного типа, и Aviagen, специализирующаяся на разведении пород кур. Центральные офисы расположены в Великобритании и США. Aviagen Group владеет рядом производственных хозяйств в Европе и США и имеет совместные предприятия в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева >>
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