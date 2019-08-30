Aviagen Group построила первые площадки птицефабрики в Пензенской области

ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, построила первые три площадки новой племенной птицефабрики в Никольском районе Пензенской области, объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"Проектом предусмотрено строительство 10 площадок для производства и реализации инкубационного яйца индейки, три площадки готовы, на них произведена посадка птицы. В октябре-ноябре уже будет получено яйцо для инкубатора, которое будет произведено в России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая сумма инвестиций в проект составляет 2,5 миллиарда рублей, на новом предприятии планируется создать 119 современных рабочих мест.

"Сейчас нет ни одного предприятия в РФ, где бы такое производство было, все инкубационное яйцо индейки завозится из-за рубежа. Это вопрос продовольственной безопасности", - подчеркнул глава региона.

Правительство региона в марте 2017 года сообщало, что Aviagen Group подбирает в Пензенской области место для реализации инвестпроекта по строительству племенной птицефабрики. В августе 2018 года областным законом утверждено инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО "Авиаген Торкейз Рус" (входит в Aviagen Group) о реализации этого проекта.