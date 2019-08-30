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РИА Новости

В Волгограде появился самый крупный кадетский корпус СК России

14:12 30.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКадеты Следственного комитета
Кадеты Следственного комитета
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кадеты Следственного комитета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ создал в Волгограде третий в стране кадетский корпус, новое образовательное учреждение станет самым крупным, сообщил РИА Новости директора корпуса Алексей Пиндыч.
По словам Пиндыча, Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ образован на базе мужского педагогического лицея-интерната имени Федора Слипченко, его коллектив в полном составе перешел работать в новое образовательное учреждение, в том числе и директор, а учеников лицея зачислили в кадеты. Кроме того, корпус также будет носить имя Слипченко.
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"Двадцать девятого августа вышло распоряжение и приказ о создании (кадетского корпуса СК – ред.). Это третье подобное учебное заведение. Первое в Москве, второе - в Санкт-Петербурге, но по численному составу кадет у нас будет самый крупный - у нас 357 детей", - сказал Пиндыч.
По словам собеседника агентства, образовательное учреждение будет иметь юридическую направленность, ребят будут готовить к поступлению в академии СК. Кадетский корпус будет работать по принципу интерната, принимать будут только юношей. "Кадеты будут проживать на территории. Обучение бесплатное, форма – за счет государства", - добавил Пиндыч.
Ранее сообщалось, что мужской педагогический лицей, единственный в своем роде в стране, создан педагогом-новатором Слипченко и на протяжении почти 30 лет принимал на обучение мальчиков, преимущественно из сельской местности, с седьмого класса. В лицее готовили будущих педагогов.
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