Васильева призвала ставить зачеты в школах по ИЗО, музыке и физкультуре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева считает целесообразной оценку школьников на уроках ИЗО, музыки и физкультуры по системе "зачет-незачет".
"Я считаю это целесообразным. Считаю, что нужно ставить зачеты", - заявила Васильева на VI Общероссийском родительском собрании в Петербурге, отвечая на вопрос, считает ли она подобную систему оценки этих предметов уместной.
По мнению министра, оценивать по таким предметам следует исходя не из природных данных, а из проявленного учеником трудолюбия. "Все дети разные: разная память, разные возможности, есть те, кто тратит на это колоссальные усилия… С тех, кому материал дается легко, нужно спрашивать больше в разы", - сказала Васильева.