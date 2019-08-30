Васильева призвала ставить зачеты в школах по ИЗО, музыке и физкультуре

"Я считаю это целесообразным. Считаю, что нужно ставить зачеты", - заявила Васильева на VI Общероссийском родительском собрании в Петербурге, отвечая на вопрос, считает ли она подобную систему оценки этих предметов уместной.

По мнению министра, оценивать по таким предметам следует исходя не из природных данных, а из проявленного учеником трудолюбия. "Все дети разные: разная память, разные возможности, есть те, кто тратит на это колоссальные усилия… С тех, кому материал дается легко, нужно спрашивать больше в разы", - сказала Васильева.