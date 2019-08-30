"Нашел повод": Пушков оценил решение Трампа отменить визит в Польшу

"Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее - неудача для Варшавы. Отсутствие главы России - грубый просчет".