"Нашел повод": Пушков оценил решение Трампа отменить визит в Польшу

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить намеченный на эти выходные визит в Польшу.
"Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее - неудача для Варшавы. Отсутствие главы России - грубый просчет".
Ранее американский лидер заявил, что отменил визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью США урагана "Дориан".
Трамп должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Теперь США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.
По словам главы кабинета президента республики Кшиштофа Щерского, по телефону Трамп "извинился за сложившуюся ситуацию" и пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.