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РИА Новости

"Нашел повод": Пушков оценил решение Трампа отменить визит в Польшу

13:52 30.08.2019 (обновлено: 14:15 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить намеченный на эти выходные визит в Польшу.

"Ни Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее - неудача для Варшавы. Отсутствие главы России - грубый просчет".

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Алексей Пушков
Ранее американский лидер заявил, что отменил визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью США урагана "Дориан".
Трамп должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Теперь США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.
По словам главы кабинета президента республики Кшиштофа Щерского, по телефону Трамп "извинился за сложившуюся ситуацию" и пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 09:01РИА Новости
Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
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Дональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковПольшаРоссияСШАВ мире
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