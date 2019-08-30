На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что на Украине завершилось расследование дела против него.
Юриста подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в семь тысяч долларов.
При этом Доманский сказал, что не исключает задержания, так как не сможет явиться по некоторым повесткам — на эти даты у него назначены другие суды.
"Как я понимаю, выполняются указания экс-главы генпрокуратуры (Юрия Луценко. — Прим. ред.), который неоднократно говорил, что, если Вышинский выйдет на свободу, его адвокат сядет", — отметил адвокат.
Кроме того, Доманский рассказал РИА Новости, что уведомления вручаются ему лично.
"При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано. Фактически эти действия проведены в нарушение Конституции Украины и уголовного процессуального кодекса. Это нарушение принципов защиты", — подчеркнул он.
Доманский не раз заявлял, что преследование носит политический характер. В этом его поддержали коллеги из международной комиссии юристов в Брюсселе.
"Им (оппонентам. — Прим. ред.) хотелось бы, чтобы я не мог должным образом представлять интересы этих людей (политзаключенных. — Прим. ред.) в правоохранительных органах и судах", — ранее пояснял адвокат агентству.
Доманский представляет на Украине интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других заключенных.
Вышинского обвиняют в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. С момента задержания он провел в СИЗО более 400 дней. В среду Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Журналист намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.