На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что на Украине завершилось расследование дела против него.

Юриста подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в семь тысяч долларов.

При этом Доманский сказал, что не исключает задержания, так как не сможет явиться по некоторым повесткам — на эти даты у него назначены другие суды.

"Как я понимаю, выполняются указания экс-главы генпрокуратуры (Юрия Луценко. — Прим. ред.), который неоднократно говорил, что, если Вышинский выйдет на свободу, его адвокат сядет", — отметил адвокат.

Кроме того, Доманский рассказал РИА Новости, что уведомления вручаются ему лично.

"При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано. Фактически эти действия проведены в нарушение Конституции Украины и уголовного процессуального кодекса. Это нарушение принципов защиты", — подчеркнул он.

Доманский не раз заявлял, что преследование носит политический характер. В этом его поддержали коллеги из международной комиссии юристов в Брюсселе.

"Им (оппонентам. — Прим. ред.) хотелось бы, чтобы я не мог должным образом представлять интересы этих людей (политзаключенных. — Прим. ред.) в правоохранительных органах и судах", — ранее пояснял адвокат агентству.

Доманский представляет на Украине интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других заключенных.