Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.

"Тогда (во время задержания - ред.) паспорта были изъяты. Сейчас ему должны все вернуть. Пока не вернули. Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин",- заявил Доманский в пятницу РИА Новости.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.