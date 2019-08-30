Волонтеры подарили торт девочке, найденной в нижегородском лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Торт и светящийся в темноте жилет подарили нижегородские волонтеры при выписке из больницы пятилетней девочке, найденной в лесу в Нижегородской области на четвертые сутки поисков, рассказала РИА Новости информационный координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Римма Моисеева.

Девочка была доставлена в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу утром 22 августа. Ее выписали спустя восемь дней - утром 30 августа.

"При выписке из больницы девочке подарили торт, который она просила у волонтеров, которые ее нашли, и светящийся в темноте жилет - чтобы больше не терялась. Их девочке вручили представители поисково-спасательной группы "Рысь", - рассказала Моисеева.

По ее словам, девочка с виду вполне здорова и много улыбалась.

"Очень рады были родители. Папа пришел с букетом цветов и с шариками. Девочке надарили много подарков, которые собирали не только жители Нижнего Новгорода, но и других городов России", - добавила волонтер.

Сейчас волонтеры везут девочку и ее родителей в город Кулебаки Нижегородской области, где приехавшая из Таджикистана семья живет последние несколько лет.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости отец девочки передал "огромное спасибо всем, кто помогал" в поисках ребенка. "Дочка хорошо себя чувствует. Жена (женщина находится на восьмом месяце беременности - ред.) - тоже нормально. Едем домой", - сказал он.